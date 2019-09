PC portables reconditionnés et d'occasion pas chers - Reconditionnement français

Vous recherchez un Pc portable pas cher pour travailler ou pour un usage personnel ? Pour économiser, vous avez tout intérêt à privilégier un ordinateur portable reconditionné !

Chez Kiatoo, vous trouverez un large choix de laptops adaptés à vos exigences. Du Pc portable à l’hybride en passant par l’ultrabook, il y a toutes les configurations pour tous les budgets.

Qu’est-ce qu’un ordinateur portable reconditionné par Kiatoo ?

Un reconditionnement rigoureux

Vous hésitez encore à acheter un Pc portable reconditionné ? Sachez que tous nos ordinateurs portables sont soumis à un processus de contrôle strict en 50 points avant de vous être proposés.

Nos appareils issus de parcs informatiques professionnels sont audités, testés, contrôlés et nettoyés. La partie matériel et la partie logiciel sont passées au crible, tout comme l’aspect esthétique de l’appareil. Puis, ceux qui nécessitent d’être réparés le sont.

En effet, nous mettons un point d’honneur à vous offrir un ordinateur portable reconditionné parfaitement fonctionnel et dont l'esthétique répond à vos attentes.

Pour finir, votre laptop vous est livré dans un emballage recyclable fait sur-mesure pour protéger au mieux votre produit.

Un reconditionnement 100 % français

Chez Kiatoo, nous avons fait le choix de reconditionner nos Pc portables, par nos techniciens spécialisés, dans notre entrepôt situé à Gennevilliers en région parisienne.

Si en tant que consommateur, l’acquisition d’un Pc reconditionné constitue pour vous un achat responsable, en tant qu’entreprise, nous aspirons également à réduire l’impact écologique de notre activité, et désirons contribuer à une informatique plus verte.

Nos marques de Pc portable reconditionné

Des Pc portables de gamme professionnelle

Experts du reconditionnement français, nous vous proposons une centaine de références d’ordinateurs portables parmi les plus grandes marques du marché.

Spécialisés dans le matériel informatique de gamme professionnelle, nos Pc portables issus des parcs informatiques de grandes entreprises françaises sont des modèles récents, puissants et robustes. Ils sont pour autant parfaitement adaptés à un usage personnel, et vous permettent ainsi de profiter des meilleures performances à petits prix.

En tant qu’ordinateurs portables professionnels, nos machines ont une durée de vie bien supérieure à leurs homologues grand public. Elles peuvent fonctionner de 10 à 15 ans sans problème, contre 3 à 5 ans pour les modèles destinés aux particuliers.

HP est une référence dans le marché informatique professionnel et grand public.

Notamment connue pour ses stations de travail ultras puissantes ZBook, la marque a su également conquérir le segment milieu de gamme avec ses prix accessibles et sa qualité. Le Pc portable HP s'est ainsi imposé comme l’ordinateur de prédilection de nombreux Français.

Chez Kiatoo, vous trouverez principalement des laptops de gamme pro tels que le ProBook ou l’EliteBook, ordinateur portable reconditionné HP adapté à une utilisation professionnelle comme personnelle.

Vous êtes séduits par l’innovation et les performances du Pc portable Dell ?

La marque a, en effet, su s’imposer par ses designs novateurs et la puissance de ses ordinateurs portables et ultraportables.

Chez Kiatoo, nous avons jeté notre dévolu sur la gamme Dell Latitude que nous apprécions pour sa mobilité, ses performances et son petit prix.

Si vous désirez acheter un ordinateur portable reconditionné Dell, jetez un oeil à notre sélection !

La gamme professionnelle est notre spécialité. Nous ne pouvons donc faire l’impasse sur notre sélection de Pc portable reconditionné Lenovo, référence en la matière.



Chez Kiatoo, notre chouchou, c’est le ThinkPad : un ordinateur portable Lenovo robuste et puissant. Reconnaissable à son trackpoint de couleur rouge qui trône en plein milieu du clavier, ce laptop professionnel est l’ordinateur de prédilection des entreprises. Mais, vous apprécierez tout autant ses performances et sa résistance à toute épreuve pour votre usage personnel.





Pc portable Toshiba

Leader en matière d’innovation technologique, l’on doit beaucoup au fabricant Toshiba.

La marque est notamment reconnue pour la fiabilité et la robustesse de ses ordinateurs portables, et propose un large choix de laptops.

Chez Kiatoo, vous trouverez son best seller à petit prix : la série Satellite Pro, un ordinateur portable Toshiba de gamme professionnelle que vous apprécierez également à titre personnel.

Ordinateur portable Asus

L’ordinateur portable Asus vous est certainement familier (d’autant plus si vous êtes un gamer). La marque dispose d’un large éventail de Pc portables adaptés à tous les budgets et à tous les usages (pas seulement pour les jeux), de l’entrée de gamme aux ultrabooks luxueux.

Chez Kiatoo, nous vous proposons un large choix de Pc portable reconditionné Asus pour votre usage personnel et/ou professionnel.

Pc portable Acer

Acer est généralement connu pour ses Pc portables d’entrée de gamme destinés aux petits budgets. Or, la marque dispose d’une offre diversifiée pour les particuliers comme pour les professionnels.

Chez Kiatoo, notre selection d’ordinateur portable reconditionné Acer se concentre sur la gamme Aspire, une gamme hétéroclite regroupant divers types de laptops, à différents prix, à choisir en fonction de votre usage.

Pourquoi acheter un Pc portable reconditionné ?

Acheter un Pc portable reconditionné, c’est l’assurance d’obtenir :

Un Pc portable pas cher

Vous désirez profiter des derniers Pc portables occasion au meilleur prix ? En achetant votre ordinateur portable sur Kiatoo, vous pouvez économiser jusqu’à 70 % sur le prix du neuf.

C’est ainsi que nous vous proposons le ZBook 15 Core i7 reconditionné à 539 euros au lieu de 2739 euros, par exemple.

En effet, le reconditionnement est une alternative au neuf qui promet de belles économies pour un produit parfaitement satisfaisant, tant en termes de fonctionnement que d'esthétique.





Un ordinateur portable récent et fonctionnel

Ceux d'entre vous qui souhaitent profiter des dernières technologies seront surpris de voir notre large choix de Pc portables récents sur Kiatoo.com. Le reconditionné est loin de proposer des produits informatiques démodés, en effet.

L'obsolescence perçue implique une mise à mort prématurée de nos appareils pourtant encore fonctionnels et qui répondent parfaitement aux exigences actuelles des utilisateurs.

En optant pour une informatique reconditionnée, vous avez accès à des Pc portables tendances et fonctionnels.

Un achat éco-responsable

Si la dimension écologique impacte chacun de vos achats, vous serez ravis de savoir qu’en optant pour le reconditionné, vous donnez une seconde vie à un Pc portable recyclé. Vous contribuez non seulement à la réduction des e-déchets, mais vous vous opposez plus largement à l'obsolescence programmée du matériel informatique.

Pensez-vous que dans une telle situation environnementale, il est encore acceptable de détruire ce qui peut encore profiter à d’autres ? Nous sommes d’accord...

Un laptop garanti

En tant que professionnels du reconditionnement, nous nous imposons les mêmes contraintes de qualité que le marché du neuf si bien que nous vous offrons le meilleur de chaque appareil.

Confiants en notre processus de reconditionnement et afin de vous assurer un achat en toute tranquillité, nous vous assurons une garantie pièces et main d’oeuvre d’1 an.

Comment choisir mon Pc portable reconditionné ?

Les critères pour choisir son ordi portable

Afin de faire le bon choix de Pc portable reconditionné, il est un certain nombre de critères à prendre en compte en fonction de votre usage et de vos exigences.

La configuration de votre ordinateur portable reconditionné

Le processeur : c'est le coeur même de l'ordinateur. Il conditionne grandement ses performances. Il existe une diversité de processeurs dédiés à différents usages : de l’Intel Core 2 Duo à l’Intel Core i7, en passant par le Core i3 ou encore le Core i5.

Si pour un usage basique, un Core 2 Duo sera parfaitement adapté, un Core i3 est davantage conseillé pour plus de confort. Les CPU plus puissants étant réservés aux usages les plus poussés.

La mémoire vive : également appelée RAM, la mémoire vive stocke temporairement les données utilisées lors de l'utilisation de l'ordinateur. Plus la capacité de stockage de la RAM est grande et plus le processeur fonctionnera rapidement.

L'espace de stockage : très important si vous souhaitez stocker vos photos et vos vidéos, l'espace de stockage est un critère important à prendre en compte dans votre choix. Certains ordinateurs proposent jusqu'à 1 To de capacité et plus encore.

La carte graphique : cette caractéristique s'adresse principalement aux utilisateurs multimédias et aux joueurs. La carte graphique conditionne la qualité des animations 3D. Dans ce cas, il est important de choisir une carte graphique qui conviendra à votre usage dès l’achat, car il sera quasi-impossible d’en changer par la suite.

La connectique : elle vous permet de brancher tous vos périphériques à votre ordinateur, c'est pourquoi il est important de bien réfléchir à l'utilisation que vous ferez de votre machine. Vérifiez le nombre de ports USB et leur emplacement afin de pouvoir envisager des connexions simultanées. Le port HDMI vous permettra, par exemple, de relier votre ordinateur à un écran, ou encore le lecteur de carte SD de stocker les photos de votre appareil ou de votre téléphone portable sur votre ordinateur.

Le confort d’utilisation de votre Pc portable

Notre Pc portable étant un outil de travail ou de divertissement sur lequel on peut passer un certain temps, l’expérience d’utilisation, et notamment le confort lors de l’usage, n’est pas à négliger.

Voici donc les points auxquels vous devez réfléchir avant d’acheter votre laptop reconditionné :

La taille de l'écran (en pouces) : si vous n’êtes pas amenés à souvent vous déplacer avec votre ordinateur portable, vous n'avez pas grand intérêt à acheter un mini-ordinateur 12 ou 13 pouces. Vous devrez plutôt opter pour un ordinateur de taille standard (15 pouces) pour un meilleur confort visuel.

Le poids et l’épaisseur de l'ordinateur : si vous avez besoin d'emporter votre ordinateur partout avec vous, privilégiez un ordinateur fin, petit et léger. Vous pourrez ainsi l’emporter facilement dans un sac et l'utiliser pour travailler n'importe où.

Gardez donc en tête ces critères de choix et réfléchissez en amont à tous vos besoins, que ce soit en termes de confort, de transport et de performances.

Vous souhaitez un Pc portable pour la bureautique de base ?

Pour une utilisation simple de l’outil informatique, un Pc portable Core 2 Duo ou un Pc portable i3 est amplement suffisant. En effet, si votre principale activité consiste à surfer sur internet, faire du traitement de texte, envoyer des mails, il est inutile d’investir dans du matériel plus puissant et donc plus cher.

Un processeur d’entrée de gamme avec une fréquence de 2 Ghz, accompagné d’une RAM de 4 Go vous conviendra parfaitement.

Ou pour un usage applicatif et multimédia ?

Si vous recherchez un Pc portable multimédia, vous aurez besoin d’une machine un peu plus puissante qu’un Pc portable bureautique. Nous vous conseillons d’opter pour un ordinateur portable i5 pour profiter de bonnes performances en multimédia et en applicatif.

Pour le multimédia, ne descendez pas en dessous de 14 pouces. Un Pc portable reconditionné 17 pouces vous offrira un confort visuel non-négligeable, et le Full HD vous permettra de profiter des meilleures résolutions.

Par ailleurs, sachez que les dalles UHD sont idéales pour visionner des films en 4K ou pour la retouche d’images.

Pour les férus de jeux, les Pc portable gamers, c'est par ici

Si vous recherchez un Pc portable gamer, il vous faut une configuration puissante sans concession.

Un Pc portable i7 avec une fréquence supérieure à 2 Ghz, accompagné d’une mémoire vive de 8 Go est un strict minimum.

Pour afficher les jeux les plus gourmands avec fluidité et bénéficier d’une expérience de jeux optimale, vous avez tout intérêt à opter pour une carte graphique dédiée puissante et une dalle Full HD.

Si le SSD n’est pas une obligation, augmenter la rapidité de votre système peut être un petit plus appréciable.

Et pour le montage photos, vidéos ou l'applicatif 3D ?

Pour ceux qui travaillent avec des logiciels de traitement d’image, un Pc portable reconditionné i7 avec une fréquence minimum de 2 Ghz, équipé d’une RAM de 16 voire 32 Go est un indispensable pour vous offrir la puissance requise pour une telle activité.

Une carte graphique professionnelle telle qu’une NVIDIA Quadro est un bon choix dans ce cas.

Les petits prix de nos ordinateurs reconditionnés vous permettront sans doute de privilégier un SSD pour le système et le stockage. Sinon un disque dur de 1 To pour le stockage, couplé à un SSD pour le système reste une option correcte pour l’usage de logiciels de montage et de traitement d’image.

Les avantages d'un ordinateur portable reconditionné sur un Pc portable d'occasion

L’état du Pc portable

Lors du reconditionnement, le matériel comme le logiciel de l’ordinateur sont passés au peigne fin par nos techniciens spécialisés en informatique reconditionnée. L’aspect physique fait également partie de notre cahier des charges. Par ailleurs, dans le cadre de la remise en état de l’ordinateur reconditionné, nous installons une sélection de logiciels permettant un usage immédiat de votre machine, dans les meilleures conditions.

A la différence, un Pc portable occasion est vendu de particulier à particulier, sans aucun contrôle, ni remise en état de l'appareil par des professionnels. Bien souvent, vous aurez à effectuer un nettoyage de l’appareil pour pouvoir partir sur de bonnes bases, sans pour autant être certain de l’état du système.

Ainsi, pourquoi acheter un ordinateur portable occasion quand vous pouvez vous offrir un ordi pas cher en reconditionné ?!

La garantie du produit

Bien que l’ordinateur portable reconditionné soit un Pc portable pas cher, il n’en demeure pas moins garanti. En effet, nous vous proposons les mêmes garanties que dans le cadre de l’achat d’un produit neuf.

A contrario, un ordinateur d’occasion ne vous offre aucune garantie, et en cas de problème, vous n’avez aucun recours possible.







Que votre motivation soit pratique, économique ou écologique, profitez des dernières technologies en achetant votre Pc portable reconditionné à petit prix sur Kiatoo.com !